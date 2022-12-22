Декабрь, 22 в 4:26

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые были включены в новый пакет военной помощи для Украины от США, помогут отогнать авиацию России как можно дальше от украинских границ.

Как рассказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Радио Свобода, указанные ЗРК смогут “существенно усилить” противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО.

— Это очень нужная для Украины вещь. Потому что Patriot давно был желанный в нашей стратегии дальнейшего развития Воздушных сил. Patriot — это дальнобойное оружие, которое может поражать свои аэробаллистические цели на расстоянии до 150 км. Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ, а именно такие бомбардировщики, как ТУ-22М3, или экипажи тактической авиации врага, — пояснил представитель ВС ВСУ.

По его словам, благодаря ЗРК Patriot современные, и многие функции в них автоматизированы, поэтому украинские защитники смогут легко овладеть ими для обороны неба. В то же время Юрий Игнат признает, что это не будет моментально, и для этого “нужно определенное время”.

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Представитель Воздушных сил считает, что Украина имеет большой запрос на самые разнообразные средства ПВО, поэтому готова брать у партнеров Украины “много всего, что нам могут предложить”.

— Сегодня Воздушные силы существующими средствами ПВО, авиацией, мобильными группами перекрывают угрожающие направления, отдельные стратегические объекты критической инфраструктуры. Однако этого не хватает, чтобы закрыть все потребности, — пояснил он.

Ранее глава Государственного департамента США объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на $1,85 млрд. Оборонный пакет поддержки украинских военных впервые включил зенитно-ракетные комплексы Patriot.