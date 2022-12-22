Как новый пакет помощи от США повлияет на ситуацию на фронте: ответ экспертов

Декабрь, 22 в 16:05

Вчера, 21 декабря, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Он включает значительное количество снарядов, бронемашины, а также одну батарею ЗРК Patriot.

Как объяснил Фактам ICTV военный эксперт и историк Михаил Жирохов, ожидать, что в ближайшее время резко изменится ситуация на фронте или уменьшится террор украинских городов не стоит, однако в перспективе новая помощь США, в том числе поставка ЗРК Patriot, даст Украине много преимуществ.

— Когда будет введен в строй Patriot, а это будет где-то март-апрель, тогда будет сформирована полностью система ПВО Украины, которая будет иметь зенитно-ракетные комплексы ближнего, среднего и дальнего действия, — говорит он.

По словам Жирохова, у ЗРК Patriot есть еще радиолокационные станции, которые могут видеть угрозу на далеком расстоянии и давать указания для других украинских комплексов ПВО.

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— Я думаю, что так оно планируется: будет введена всеобщая система, то есть взлет российских самолетов или пуски ракет будут фиксироваться значительно раньше и будет возможность, например, ну чисто теоретически уничтожить российские бомбардировщики в российском воздушном пространстве, — предполагает эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что батареи Patriot значительно повысят эффективность украинской противовоздушной обороны, но даже они не смогут на 100% обеспечить безопасность нашего воздушного пространства.

– Эффективность значительно возрастет, потому что Patriot – это современный высокотехнологичный комплекс, аналогов которому в нашей противовоздушной обороне нет. Единственный комплекс большого радиуса действия, который мы сейчас используем, это еще советский F-300, – сообщил Коваленко.

Он отметил, что для создания так называемого буфера безопасности Украине нужно большое количество батарей Patriot. И их нужно размещать не только на границе с РФ, но и по территории нашего государства, чтобы россияне не смогли прорвать нашу ПВО большим количеством ракет.

В то же время, как считает военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков, заявленное количество снарядов и боеприпасов увеличивает шансы на то, что мы сможем ускорить и усилить наши действия на фронте.

— Это может позволить успешно провести очередную наступательную операцию вроде освобождения Харьковской области или освобождения правобережной части Херсонской области. Но опять же это вопрос времени, вопрос других обстоятельств, – отмечает он.

Поляков также предполагает, что новый пакет помощи от американцев может быть ответом на возможную поставку Ираном баллистических ракет России.

– У Украины уже достаточно высокий уровень противовоздушной обороны. Но очень мало реальных средств противоракетной обороны, если речь идет о баллистических ракетах. Информация о том, что Иран может передать или уже передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия, я думаю, повлияла на решение поддержать нас передачей системы, — говорит он.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что такая поддержка со стороны Америки может повлиять и на решения других стран Запада относительно поставок Украине вооружения.