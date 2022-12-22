Призывал поддерживать оккупантов и оформлять паспорта РФ: СБУ объявила в розыск экс-нардепа

Декабрь, 22 в 16:59

По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении бывшему нардепу Украины, публично поддержавшему российскую вооруженную агрессию против нашего государства.

— Злоумышленником есть представитель Харьковской организации партии регионов. Именно от этой политсилы он пять раз избирался в украинский парламент. После начала полномасштабного вторжения он выступал в поддержку страны-агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины, — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в августе этого года он обнародован на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост, где призвал жителей оккупированных Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.

За это предатель “гарантировал” жителям лояльное отношение со стороны оккупнтов, а также обещал “списание” кредитных обязательств.

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Кроме этого, он убеждал, что будет регулярное поступление “гумпомощи” из РФ в оккупированные районы Украины и “восстановление” разрушенной инфраструктуры.

Чтобы избежать правосудия за совершенные преступления, злоумышленник бежал в Россию.

На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск. Продолжается досудебное расследование.