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Факты / Україна

Призывал поддерживать оккупантов и оформлять паспорта РФ: СБУ объявила в розыск экс-нардепа

Малиновская Ангелина, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении бывшему нардепу Украины, публично поддержавшему российскую вооруженную агрессию против нашего государства.

— Злоумышленником есть представитель Харьковской организации партии регионов. Именно от этой политсилы он пять раз избирался в украинский парламент. После начала полномасштабного вторжения он выступал в поддержку страны-агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины, — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, в августе этого года он обнародован на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост, где призвал жителей оккупированных Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.

За это предатель “гарантировал” жителям лояльное отношение со стороны оккупнтов, а также обещал “списание” кредитных обязательств.

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Кроме этого, он убеждал, что будет регулярное поступление “гумпомощи” из РФ в оккупированные районы Украины и “восстановление” разрушенной инфраструктуры.

Чтобы избежать правосудия за совершенные преступления, злоумышленник бежал в Россию.

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На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск. Продолжается досудебное расследование.

– Напомним, ранее злоумышленнику сообщили о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех украинских компаний. По материалам СБУ в августе этого года арестованы активы фигуранта на сумму 600 млн. грн. В дальнейшем они переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), — добавляют в СБУ.

Источник: СБУ
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