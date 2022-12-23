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Факты / Україна

Дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, но еще существенный – Укрэнерго

Юлия Соколова, редактор ленты
Світло, свет, електрика, электричество
Фото: Pexels

По состоянию на утро пятницы, 23 декабря, в энергосистеме Украины немного снизился дефицит мощности. Однако он все еще существенен.

Как сообщили в пресс-службе Национальной энергетической компании Укрэнерго, сейчас работают все виды генерации электричества.

– На утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме, — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что до сих пор сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии. Они возникли из-за повреждений магистральных сетей во время ракетных атак РФ.

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Поэтому всем областям Украины доведены лимиты потребления электроэнергии. При их превышении применяются аварийные отключения света.

В Укрэнерго также сообщили о повреждении электросетей на востоке нашего государства, в прифронтовых районах, в результате обстрелов войск РФ. Аварийно-восстановительные работы там начнутся сразу после разрешения украинских военных.

– Ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени, – отметили в компании.

По оценке министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергосистему Украины можно стабилизировать до лета 2023 года. Это позволит прекратить отключения света. В то же время такой сценарий будет возможен лишь при условии, что РФ не будет осуществлять новые ракетные атаки.

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Источник: Укрэнерго

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