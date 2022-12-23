Насилуй украинских баб: объявили в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа к насилию в Украине

Декабрь, 23 в 16:10

В международный розыск объявлена россиянка, которая призвала своего мужа-оккупанта к насилию над мирными жителями Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Злоумышленницей оказалась гражданка РФ Ольга Быковская, проживающая в оккупированном Крыму. После начала полномасштабного вторжения она призвала насиловать украинских женщин во временно захваченных районах Херсонской области, – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что с таким “предложением” фигурантка обратилась к своему мужу, входившему в состав оккупационной группировки РФ на территории южного региона Украины.

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Этот разговор перехватили сотрудники СБУ, задокументировавшие факт преступления.

На основании собранной доказательной базы злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.