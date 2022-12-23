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Факты / Україна

Насилуй украинских баб: объявили в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа к насилию в Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Насилуй украинских баб: объявили в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа к насилию в Украине

В международный розыск объявлена россиянка, которая призвала своего мужа-оккупанта к насилию над мирными жителями Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Злоумышленницей оказалась гражданка РФ Ольга Быковская, проживающая в оккупированном Крыму. После начала полномасштабного вторжения она призвала насиловать украинских женщин во временно захваченных районах Херсонской области, – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что с таким “предложением” фигурантка обратилась к своему мужу, входившему в состав оккупационной группировки РФ на территории южного региона Украины.

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Этот разговор перехватили сотрудники СБУ, задокументировавшие факт преступления.

На основании собранной доказательной базы злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

– В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности за преступления против Украины, – говорится в сообщении.

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