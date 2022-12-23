Насилуй украинских баб: объявили в международный розыск россиянку, призвавшую своего мужа к насилию в Украине
В международный розыск объявлена россиянка, которая призвала своего мужа-оккупанта к насилию над мирными жителями Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
– Злоумышленницей оказалась гражданка РФ Ольга Быковская, проживающая в оккупированном Крыму. После начала полномасштабного вторжения она призвала насиловать украинских женщин во временно захваченных районах Херсонской области, – говорится в сообщении.
Ведомство напомнило, что с таким “предложением” фигурантка обратилась к своему мужу, входившему в состав оккупационной группировки РФ на территории южного региона Украины.
Этот разговор перехватили сотрудники СБУ, задокументировавшие факт преступления.
На основании собранной доказательной базы злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
– В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности за преступления против Украины, – говорится в сообщении.