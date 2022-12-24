Декабрь, 23 в 23:54

Конгресс США принял законопроект о расходах на сумму $1,66 трлн, в котором на помощь Украине выделено почти $45 млрд.

Об этом говорится на сайте Палаты представителей, которая проголосовала за законопроект 225 голосами против 201.

Теперь законопроект отправится к американскому президенту Джо Байдену, который должен подписать его до полуночи, чтобы предотвратить так называемый шатдаун правительства. Ранее Байден уже заявил, что подпишет закон.

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Пакет предусматривает финансирование правительства США в течение всего следующего финансового года, до 30 сентября.

Ранее он был принят американским Сенатом 68 голосами против 29 в результате межпартийного голосования.

Бюджет на 4 155 страницах содержит меры по оказанию помощи Украине, укреплению обороны США, а также средства на внутренние приоритеты США.

Бюджет содержит $772 млрд на внутренние программы и $858 млрд на оборону. Он включает почти $44,9 млрд чрезвычайной помощи Украине и около $38 млрд. для регионов, восстанавливающихся после стихийных бедствий.

Помощь Украине предполагает финансирование гуманитарной и военной помощи, а также помощь союзникам по НАТО.

Напомним, 21 декабря, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Он включает значительное количество снарядов, бронемашины, а также одну батарею ЗРК Patriot.