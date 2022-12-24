На освобожденных территориях обнаружили 54 пыточные, где оккупанты издевались над украинцами

Декабрь, 23 в 23:34

На деоккупированных территориях Украины нашли 54 пыточные и зафиксировали более 5 тыс. случаев пыток.

Об этом сообщили в Центре прав человека Zmina со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора.

— Органы прокуратуры открыли 5 079 уголовных производств по фактам пыток и другого бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также расследуется 855 дел по военным преступлениям относительно детей, 10 из которых по фактам сексуального насилия, — говорится в сообщении.

Всего органами прокуратуры расследуется 2 415 производств по преступлениям, совершенным в отношении детей и в сфере охраны детства.

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По состоянию на 19 декабря в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, в том числе 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Также Центр прав человека сообщает, что с начала полномасштабного вторжения РФ правоохранительными органами установлено 154 факта совершения российскими солдатами сексуального насилия в отношении женщин, детей и мужчин на территории Украины.