Декабрь, 23 в 17:47

Полиция Киевской области задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Об этом в своем Telegram канале сообщил начальник Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

— Об этом мерзком преступлении нам сообщила мать девочки. Накануне 35-летний мужчина отвел дочь жены в сарай и начал совершать действия сексуального характера. Как оказалось, это был уже третий случай, — рассказал Небытов.

По его словам, полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

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Мужчине уже объявили о подозрении, а 23 декабря суд взял его под стражу.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Небытов призвал родителей следить за досугом своих детей и при любом подозрении совершения противоправных действий сексуального характера в отношении ребенка сразу обращаться в полицию.

Ранее глава полиции Киевщины сообщал, что в области задержали мужчину, который пытался развратить шестилетнюю девочку.

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Фото: Андрій Нєбитов