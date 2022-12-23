Декабрь, 23 в 13:06

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как побывал на этой неделе на восточной линии фронта, в частности в Бахмуте, отправился в Польшу на поезде. А там пересел на самолет ВВС США.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Борт с президентом сопровождали истребитель F-15 и самолет-разведчик НАТО.

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Сообщения о визите Зеленского в Вашингтон начали распространяться в начале этой недели, но они не были официально подтверждены до раннего утра среды.

Визит обсуждался месяцами, но последние приготовления были сделаны быстро — два президента говорили о нем 11 декабря, а через три дня Зеленскому было направлено приглашение.

Неудивительно, что официальной информации о поездке не публиковалось — даже в мирное время во время президентских визитов действуют строгие меры безопасности, а в военное время риски еще выше.

Поскольку над территорией Украины закрыто воздушное пространство, то Владимиру Зеленскому, скорее всего, пришлось тайно приехать на поезде в Польшу, где его заметили рано утром в среду на железнодорожной станции в приграничном городе Перемышль.

Затем Зеленский с группой сопровождающих подошел к колонне ожидающих автомобилей, среди которых черные Chevrolet Suburban — любимая модель правительства США.

Вскоре после этого полетные данные показали, что Boeing C-40B ВВС США, предположительно перевозивший Зеленского, взлетел из аэропорта Жешува.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

Американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Британии, сопровождал рейс президента Украины на протяжении пути.

По прибытии в Вашингтон Владимиру Зеленскому предоставили охрану секретной службы — как и всем приезжающим главам государств. Но так как Зеленский является президентом страны, находящейся в состоянии войны, сотрудники службы безопасности проявляли повышенную бдительность.

Несмотря на опасения, визит президента Украины прошел гладко. В четверг Зеленский ненадолго остановился в Польше по пути домой, чтобы встретиться со своим коллегой Анджеем Дудой.