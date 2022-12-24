Декабрь, 24 в 6:09

Украинские силы обороны добились тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут за последние 72 часа.

Карта боевых действий в Украине на 24.12.2022

За прошедшие сутки российские враги нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Пивничне, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Сейчас смотрят

В Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении из танков, минометов и артиллерии лупили по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудары возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов по реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50 населенных пунктов.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 304-й день.

Источник: ISW, Генштаб