Минус 480 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 480 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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Общие боевые потери РФ на 24.12.2022:
- личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3006 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1988 (+4) ед,
- РСЗО – 418 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 212 ед,
- самолетов – 283 ед,
- вертолетов – 267 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8) ед,
- крылатых ракет 653 ед,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед,
- специальной техники – 178 ед.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти продолжают перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали для российских солдат. Только 19 декабря в Старобельске в хирургическое отделение районной больницы привезли около 100 раненых россиян.