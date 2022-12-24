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Факты / Україна

Минус 480 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 480 оккупантов и 17 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери РФ на 24.12.2022:

  • личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3006 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1988 (+4) ед,
  • РСЗО – 418 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 212 ед,
  • самолетов – 283 ед,
  • вертолетов – 267 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8) ед,
  • крылатых ракет 653 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед,
  • специальной техники – 178 ед.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти продолжают перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали для российских солдат. Только 19 декабря в Старобельске в хирургическое отделение районной больницы привезли около 100 раненых россиян.

Источник: Генштаб ВСУ
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