Декабрь, 24 в 9:47

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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Общие боевые потери РФ на 24.12.2022:

личного состава – около 101 430 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 3006 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1988 (+4) ед,

РСЗО – 418 (+4) ед,

средств ПВО ‒ 212 ед,

самолетов – 283 ед,

вертолетов – 267 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8) ед,

крылатых ракет 653 ед,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4627 (+5) ед,

специальной техники – 178 ед.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти продолжают перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали для российских солдат. Только 19 декабря в Старобельске в хирургическое отделение районной больницы привезли около 100 раненых россиян.