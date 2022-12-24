Декабрь, 24 в 17:57

Вместо концепции неработающих санкций против Ирана, который демонстративно нарушает международные ограничения, необходимо перейти к уничтожению их производств.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Иран, который планирует увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт “международных санкций”, — написал он.

Вместо санкций Подоляк предлагает отказаться от концепции “неработающие санкции” и “недействующие резолюции ООН”, чтобы перейти к “более разрушительным инструментам”, а именно к уничтожению производств и арестов поставщиков”.

Сейчас смотрят

Напомним, 13 декабря правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций, который направлен против российских военачальников, причастных к ударам по украинской гражданской инфраструктуре, а также против иранских бизнесменов и должностных лиц, вовлеченных в производство и поставки Кремлю дронов-камикадзе.

Впоследствии, во время выступления в Конгрессе США, президент Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинской войне Тегеран выступает союзником Москвы. Украинский глава государства добавил, что таким образом “один террорист нашел другого”, чтобы продолжать “воевать против свободного мира”.

В ответ на это представитель МИД Ирана раскритиковал заявления президента Зеленского в Конгрессе о поддержке Тегераном войны России против Украины.