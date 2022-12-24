Российские пропагандисты пытаются “перевесить” вину за обстрел Херсона на ВСУ – ЦПД

Декабрь, 24 в 19:10

Российские пропагандисты обвиняют в кровавом обстреле Херсона украинских военных, пытаясь таким образом “перевесить” вину с российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Центром противодействия дезинформации в субботу, 24 декабря.

– Почти сразу после обстрела роспропаганда заявила, что на месте происшествия якобы были обнаружены впечатляющие элементы ракеты GMLRS американских РСЗО HIMARS, находящихся на вооружении у украинских военных. Такая информация не соответствует действительности, – подчеркивают Центр.

Там добавили, что Офис президента сообщил, что обстрел Херсона был произведен из Градов с направления ВОТ Херсонщины, контроль за которыми осуществляют российские войска.

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