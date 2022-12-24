Российские пропагандисты пытаются “перевесить” вину за обстрел Херсона на ВСУ – ЦПД
Российские пропагандисты обвиняют в кровавом обстреле Херсона украинских военных, пытаясь таким образом “перевесить” вину с российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении, распространенном Центром противодействия дезинформации в субботу, 24 декабря.
– Почти сразу после обстрела роспропаганда заявила, что на месте происшествия якобы были обнаружены впечатляющие элементы ракеты GMLRS американских РСЗО HIMARS, находящихся на вооружении у украинских военных. Такая информация не соответствует действительности, – подчеркивают Центр.
Там добавили, что Офис президента сообщил, что обстрел Херсона был произведен из Градов с направления ВОТ Херсонщины, контроль за которыми осуществляют российские войска.
– Все для того, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства цивилизованным миром. Предостерегаем! После совершения наиболее резонансных преступлений российские пропагандисты пытаются действовать по “бучанскому сценарию” – когда вина за совершенное сразу же переводится на украинских военных, несмотря даже на очевидные признаки именно российских террористических действий, – предупредили в ЦПД.