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Факты / Україна

Российские заключенные воюют под Бахмутом уже без касок и бронежилетов – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что Россия отправляет своих заключенных воевать под Бахмутом без касок и бронежилетов.

– Половина или уже в гражданке – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет, – заявил Арестович в эфире программы Фейгин.Live в субботу, 24 декабря.

Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения, и считается, что это – страшная штурмовая сила, которая “сейчас всех победит”.

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