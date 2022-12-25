Декабрь, 24 в 22:56

Советник Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что Россия отправляет своих заключенных воевать под Бахмутом без касок и бронежилетов.

– Половина или уже в гражданке – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет, – заявил Арестович в эфире программы Фейгин.Live в субботу, 24 декабря.

Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения, и считается, что это – страшная штурмовая сила, которая “сейчас всех победит”.