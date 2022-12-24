Декабрь, 24 в 12:22

На территории Беларуси проводится проверка войск, которые отрабатывают наступательные действия. Три батальона получили приказ выдвинуться к границе с Украиной.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он проверил готовность подразделений украинской армии на северной границе к отражению возможного нового нападения врага.

Украинские защитники приняли участие в тренировках на фоне внезапной проверки войск агрессора на территории Беларуси. Оккупанты в рамках учений отрабатывают действия наступательного характера.

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– На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии (РФ, — Ред.). В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины, — отметил Наев.

Силы обороны Украины, в свою очередь, отработали противодействие высадке воздушного десанта врага и диверсионно-разведывательных групп в район объекта критической инфраструктуры. Украинские защитники тренировались наносить огневое поражение силам агрессора из минометов и артиллерии, брать оккупантов в кольцо, уничтожать врага всеми средствами, переправляться через водное препятствие, отбивать массированную атаку беспилотников.

Как уточнил Наев, такие тренировки прошли на одном из объектов в Киевской области.

– На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта, – заявил генерал.

По его словам, слаженные и четкие действия украинских военных подтвердили, что они готовы противодействовать попыткам РФ захватить этот объект.

Недавно Сергей Наев сообщал, что уровень военной угрозы с территории Беларуси постепенно растет. Но Вооруженные силы Украины следят за ситуацией и принимают меры.

По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, вероятность повторного наступления войск РФ со стороны Беларуси сейчас остается низкой. Однако полностью отвергать такую угрозу нельзя.

Источник: Командование Объединенных Сил ВСУ