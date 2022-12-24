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Украина получит от Финляндии военную помощь на 28,8 млн евро

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина получит от Финляндии военную помощь на 28,8 млн евро
Фото: Depositphotos

Министерство обороны Украины сообщает, что Финляндия поставит Украине 11-й пакет военной помощи стоимостью в 28,8 млн евро.

Об этом говорится в сообщении министерства в Telegram от 24 декабря.

Также отмечается, что Силы обороны Финляндии будут продолжать участие в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

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– В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой в свои страны-партнеры для реализации учений, – говорится в заявлении.

Украинское оборонное ведомство добавило, что совокупная стоимость всей поставленной Финляндией Украине военной техники составляет уже 189,2 млн евро.

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Источник: Минобороны
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