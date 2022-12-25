Декабрь, 24 в 22:18

Президент России Владимир Путин сейчас находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году – когда уже проиграл войну, но до ее завершения еще далеко.

Об этом в интервью Nieuwsblad заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

– Россия сейчас полный изгой на международной арене. Санкции кусаются сильно – смею утверждать. Война стоит слишком много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, разваленной коррумпированными офицерами, – сообщил вице-президент Еврокомиссии.

Он вспомнил, что Гитлер уже проигрывал войну в конце 1943 года, однако она продолжалась еще два года, так что Путин, по его мнению, может успеть наделать еще много хаоса.

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– Отсюда – бомбардировка энергетической инфраструктуры с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу, – выразил мнение Тиммерманс.

– Он (Путин, – Ред.) использует энергетику, а также миграцию как оружие против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены. Он надеется, что политические силы, в которые он вкладывался многие годы, получат больше политической власти в государствах-членах, – прогнозирует вице-президент ЕК.

Единственное, что, по мнению Тиммерманса, может изменить курс России – это осознание того, что Запад не сдастся независимо от событий на поле боя.

– Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно, – призвал он.

Напомним, что Тиммерманс – не первый и не единственный западный политик, считающий, что Путин уже проиграл войну против Украины.

В частности, президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что президент России проигрывает в войне. Одним из признаков этого он считает переход Кремля к ударам по гражданским объектам.

В то же время Байден уверен, что для завершения войны Киеву нужно будет провести переговоры с Москвой.

Источник: Nieuwsblad