Декабрь, 24 в 11:28

Украинские защитники приближаются ко временно оккупированному городу Сватово (Луганская область). В связи с этим российские захватчики вывезли оттуда “администрацию” в сторону Луганска.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Достаточно мощно (войска РФ, – Ред.) обстреливают все, но ничего им не удается. Более того, не хочу ванговать, но могу сказать, что из Сватово “администрация ЛНРии” уехала на Луганск, — отметил Гайдай.

По его словам, местные жители “собственными ушами слышат, что фронт приближается”.

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В своем Telegram-канале Гайдай уточнил, что оккупанты “уже чувствуют приближение ВСУ”, поэтому собирают награбленное и едут в сторону Луганска.

Глава ОВА также проинформировал, что Вооруженные силы Украины отразили наступления российских войск возле Белогоровки и Стельмаховки.

В то же время оккупанты продолжают обстреливать недавно освобожденные ВСУ населенные пункты, в частности Невское и Макеевку. Иногда туда даже пытаются прорваться танки РФ.

Как подчеркнул Гайдай, захватчики знают, что в Невском остаются около 150 местных жителей. Несмотря на это, они запускают в сторону села не только ракеты С-300, но и иранские дроны-камикадзе.

Иногда оккупанты закрывают населенные пункты Луганской области на въезд и выезд. Всех мужчин они принудительно отправляют на фронт.

– Все обещания о том, что заводы будут работать, новые рабочие места – наоборот, режут, демонтируют оборудование, вывозят. Соответственно, люди остаются без работы и их отправляют на фронт, — уточнил глава ОВА.

Недавно Сергей Гайдай рассказывал, что украинские военные имеют успехи и продвигаются в направлении населенных пунктов Сватово-Кременная. Глава ОВА уточнил, что освобождение Луганской области дается ВСУ очень тяжело, а потому не следует ожидать скорых прорывов.

Источник: Луганская ОВА, Telegram-канал Сергея Гайдая