Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду: Зеленский поздравил украинцев с праздником

Декабрь, 24 в 20:14

Президент Владимир Зеленский в субботу, 24 декабря, выступил с поздравлением украинцев с праздником Рождества Христова. Он напомнил, что появление на свет Сына Божия даровало людям надежду на спасение, а также – веру в победу добра и милосердия.

– К сожалению, в этом году для нас все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы, – перечислил президент.

Он отметил, что рождественские звонки могут пересекаться с сиренами воздушной тревоги или, еще хуже, выстрелами и взрывами.

– И все это вместе может нести большую угрозу. Это – потеря веры. В высшие силы и их могущество, в добро и справедливость в мире. Утрата надежды. Утрата любви. Потеря себя… Да разве не этого по своей сути хотят зло и тьма, восставшие против нас? Мы противодействуем им более 300 дней и восьми лет. И разве мы позволим им добиться желаемого? – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что еще одним нашим мощным и действенным оружием является молот и меч нашего духа и сознания – отвага и храбрость, которые склоняют нас делать доброе дело и преодолевать зло.

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– Главный акт мужества – выдержка и доведение своего дела до конца несмотря ни на что. Наш путь освещает правда. Мы ее знаем. Мы защищаем ее. Наша правда – это борьба за свободу. Свобода имеет высокую цену. Но рабство – еще выше, – заявил президент.

Он призвал украинцев к терпению и вере, ведь зло не может быть сильнее брони, предоставленной богом.

– Мы выдержали в начале войны, выдержали атаки, угрозы, ядерный шантаж, террор, ракетные удары. Выдержим эту зиму. Ибо знаем, за что боремся. Мы идем вперед сквозь тернии к звездам, зная, что в конце пути ждет Бог – справедливый судья, добро награждающий, а зло наказывающий, – сказал глава государства.

Президент добавил, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах: кто-то увидит первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной – вдоль тысяч километров линии фронта. А кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье.

Часть людей увидят ее сквозь дыры изуродованной пулями крыши собственного дома, часть – встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей – украинцев, приютивших украинцев в Закарпатье, Буковине, Львовской, Франковщине и во многих других регионах.

Кто-то будет слышать Щедрик на других языках в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах, а кто-то – встретит это Рождество в неволе. Однако президент призвал всех помнить, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам.

– Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним Азовсталь, Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех, – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду – ее сияние будет видно даже в бомбоубежище под землей.

– Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки – бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга, – сказал Зеленский.

Он резюмировал, что мы будем встречать праздники с улыбками и радостью, как и всегда, однако с отличием – не будем ждать чуда, ведь творим его сами.