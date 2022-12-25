Активно работаем, чтобы систем Patriot было больше – посол Украины в США

Декабрь, 25 в 12:25

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что украинское руководство активно работает, чтобы объявленная батарея ЗРК Patriot от США не была единственной.

Она выразила надежду, что Украина сможет ожидать, что, как и в случае с HIMARS, после первой “пробной” поставки Patriot их продолжат передавать и дальше.

– Это решение действительно историческое. Во-первых, оно нам достаточно быстро предоставит первые системы Patriot и раскроет возможность для всех других стран-партнеров, у которых системы тоже есть, принимать решение об их предоставлении, — отметила Маркарова.

По ее словам, после визита президента Украины Владимира Зеленского в США уже есть “конкретные серьезные результаты”. В частности, в Конгрессе США активизировалось принятие решений о помощи Украине.

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21 декабря президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Он включает в себя значительное количество снарядов, бронемашины, а также одну батарею ЗРК Patriot.

22 декабря Сенат принял закон о бюджете США на 2023 год (OMNIBUS) общей суммой $1,7 трлн. В законе прописано финансирование Украины на 2023 год, которое предусматривает выделение $45 млрд.

Источник: телемарафон