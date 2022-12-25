Декабрь, 25 в 20:53

В Николаевской области 21-летний парень решил подшутить над односельчанами и нарисовать на их воротах и домах рашистские символы.

Жители села Троицкое Новоодесского района заметили буквы Z и V утром 25-го декабря.

Пошутил над односельчанами: юноше грозит до 5 лет за рашистские символы / 4 фотографии

Они позвонили в полицию и вызвали правоохранителей.

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Через несколько часов полицейские выяснили, что к надписям враждебных символов причастен 21-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по статье об оправдании, признании правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Парню грозит до пяти лет за решеткой с возможной конфискацией имущества.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет