Делают резервацию: оккупанты не выпускают с оккупированных территорий даже женщин и детей

Декабрь, 25 в 15:32

Российские военные сделали из оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей резервацию и удерживают людей в заложниках.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров и отметил, что за неделю никто из жителей не смог выехать.

– Уже в течение 10 дней оккупанты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья. Месяц назад перестали выпускать мужчин, пригодных к военной службе. Теперь не выпускают даже детей, женщин и пожилых людей. Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января, — написал он.

Также Федоров отметил, что в течение 10 месяцев оккупанты усиливали террор и усложняли эвакуацию, искусственно создавая тысячные очереди на блокпостах и вводя систему спецпропусков (на их оформление уходит около месяца).

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Фото: ГУР