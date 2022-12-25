Свет побеждает тьму: Шмыгаль, Стефанчук, Епифаний поздравили украинцев с Рождеством
25 декабря украинцев с Рождеством вслед за главой государства поздравили чиновники.
Поступили поздравления и от настоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пожелал, чтобы Рождество Христово в этом году принесло утешение и душевное равновесие всем украинцам, где бы они ни были, а Божья благодать сошла на нашу землю и наших защитников.
Глава правительства подчеркнул, что миллионы людей во всем мире в эти дни собираются в кругу самых родных и дорогих людей.
Однако украинцы встречают нынешние праздники совсем в других условиях.
– Война разлучила многих из нас. Однако, несмотря на все террористические обстрелы и атаки, мы выстоим. Ведь ни один холод, голод или тьма не заставят нас отчаяться, – убежден Денис Шмигаль.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук добавляет: несмотря на то, что в этом году из-за страшной войны украинцы не испытывают привычную радость, беззаботность, у них нет приподнятого настроения, но есть вера, которая в разы сильнее, чем когда-либо.
– Кто-то встречает праздник в разлуке с родными, кто-то – потеряв родных. Кто-то – на чужбине, кто-то – под обстрелами, но все – в молитве о тех, кто на фронте, – отмечает Руслан Стефанчук.
Спикер парламента добавляет: никто не ответит на вопрос, почему именно наш народ переживает ужасы этой войны, но у нас точно есть ответ на вопрос, за что мы боремся.
– Боремся за светлое будущее, за правду, за возможность жить свободно. Божьей милости и поддержки, дорогие украинцы! И пусть Господь обязательно услышит нашу общую молитву за Украину! – отметил Руслан Стефанчук.
Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний утверждает: событие Рождества Христова уверяет нас в том, что свет всегда побеждает тьму.
– Родясь, Сын Божий возвестил человечеству, что земная жизнь – это ступенька к жизни вечной. И это помогает нам преодолевать жизненные вызовы и испытания, стремясь к победе над злом, добру и справедливому миру.
Да укрепит Господь всех нас в добром душевном и телесном здоровье и предоставит нам свою благодатную помощь на добрые дела ради победы над злом! – отметил митрополит Епифаний.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук встретила светлый праздник во время службы в соборе Винницкой области, где находится с рабочим визитом.
– Христос родился! Славим Его! Молимся о победе! Всех обнимаю! – написала Ирина Верещук.
Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали, как встретили праздник те, кто приближает эту победу.
На фотографиях виден праздничный ужин украинских защитников.
– Христос родился! Украинские воины празднуют, – подписали фотографии с фронта в Генштабе ВСУ.
Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлениями в Святвечер.
Глава страны подчеркнул, что украинцы не будут ждать чуда на праздники, ведь творят его сами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Денис Шмыгаль, Руслан Стефанчук, Ирина Верещук, митрополит Епифаний, Генштаб ВСУ