Декабрь, 25 в 22:13

Немецкое правительство ожидает повторного наступления России на Украину в следующем году.

В новом письме правительства Германии говорится, что предполагается большое российское наступление в апреле 2023-го.

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на стратегический документ правительства Германии, указывает, что в следующем году можно ожидать жесткую контратаку российских войск.

Минобороны Германии видит возможность контрнаступления России в апреле 2023 года. Возможны два сценария. Об этом также сообщает Фокус. Соответственно, частью военной стратегии могут быть прицельные ракетные атаки по критической инфраструктуре, в том числе с использованием беспилотников.Однако по данным британских спецслужб, большого наступления ожидать не стоит.

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В одном из названных Германией сценариев, в российское наступление будут втянуты белорусские военные.

Эксперты давно опасаются, что союзник Путина может вмешаться в войну. Однако пока Лукашенко сдерживается.

Действительно, если бы белорусские войска стояли на границе с Украиной, защитникам пришлось бы разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера. Однако Лукашенко, скорее всего, не будет напрямую вмешиваться в войну, а максимум развернет угрожающие жесты своей армии, ибо внутриполитическое давление на правителя представляется слишком большим. Однако цель первого сценария российского наступления — взять Донбасс под полный контроль.

Если по первому сценарию белорусские солдаты рассматриваются как угроза для украинцев в случае российского наступления, то по второму сценарию решающими в войне могут стать солдаты Лукашенко. Однако такая возможность считается достаточно маловероятной. Соответственно, Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта. Однако недавно правящая партия в Германии четко заявила, что Украину следует поддерживать и в дальнейшем. Кроме предоставления системы Patriot, для этого планировались и поставки еще большего количества танков, чем Германия уже передала Украине.

По этому сценарию Беларусь шла бы на Киев, а российские войска наступали бы по Донбассу. Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут перекрыть поставки с Запада и заставить украинское правительство капитулировать. Стратегия потребовала бы всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже была значительно ослаблена войной в Украине и нуждалась бы в большем количестве солдат.

По данным американского Института изучения войны, Беларусь, вероятно, играет решающую роль в возможном наступлении России. Россия давно создает на севере Украины условия для усиления возможного наступления. Беларусь и Россия уже проводили совместные военные учения перед полномасштабной войной в Украине. Вскоре после этого произошло российское вторжение в Украину.

Картина, сопоставимая с тем временем, сейчас повторяется. До нападения на Украину Россия имела полевые госпитали в Беларуси. Говорят, что уже сейчас есть признаки того, что армия Путина снова разбивает лагеря в Беларуси. Хотя вторжение считается маловероятным, развитие событий можно по крайней мере рассматривать как признаки изменения в войне в Украине.

Неважно, осуществятся ли сценарии Минобороны Германии: после почти десяти месяцев становится понятно, что война в Украине наступает переломный момент. То, как Запад и Украина будут позиционировать себя в ближайшие недели, будет решающим. Как отмечает газета, это также свидетельствует о том, что Путин или влияние России больше не могут представлять такую большую угрозу для НАТО.

Между тем потери России в войне в Украине настолько огромны, что страна значительно ослаблена, не в последнюю очередь из-за санкций Запада.

Источник: Kreiszeitung