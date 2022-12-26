Армия РФ обстреляла приграничье Сумской области
Фото: Госпогранслужба
Российские войска 26 декабря обстреляли приграничье Сумской области.
Под вражеский огонь попала Зноб-Новгородская община.
В результате этого были повреждены жилые дома мирных граждан и линия электропередач.
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— Огонь велся из минометов в районе населенного пункта Зерновое, — уточнили в Государственной пограничной службе.
Накануне захватчики обстреляли Середино-Будскую общину. Обошлось без жертв и разрушений.
По данным председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, зафиксировано девять прилетов из минометов и артиллерии.
Источник: Дмитрий Живицкий