Декабрь, 26 в 13:56

Российские войска 26 декабря обстреляли приграничье Сумской области.

Под вражеский огонь попала Зноб-Новгородская община.

В результате этого были повреждены жилые дома мирных граждан и линия электропередач.

Сейчас смотрят

— Огонь велся из минометов в районе населенного пункта Зерновое, — уточнили в Государственной пограничной службе.

Накануне захватчики обстреляли Середино-Будскую общину. Обошлось без жертв и разрушений.

По данным председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, зафиксировано девять прилетов из минометов и артиллерии.

Читайте Тероборона Сумской области уничтожила российскую диверсионную группу

Источник: Дмитрий Живицкий