Без воды, света и тепла. В Мариуполе оккупационные власти не могут восстановить инфраструктуру
Российские военные не могут восстановить инфраструктуру в Мариуполе.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
– В городе нет электро-, газо-, водо- и теплоснабжения на централизованном уровне. И априори не может быть в разрушенном практически полностью городе. Потому что разбиты не только внешние сети, но и вся система разрушена внутри. Поэтому люди там выживают, – говорит он.
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Глава ОГА отметил, что российская пропаганда пытается показать картинку о якобы “восстановлении жизни”, но в этом нет ничего общего с реальностью. По его словам, восстановить Мариуполь может только Украина.
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