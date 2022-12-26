Без воды, света и тепла. В Мариуполе оккупационные власти не могут восстановить инфраструктуру

Декабрь, 26 в 18:29

Российские военные не могут восстановить инфраструктуру в Мариуполе.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

– В городе нет электро-, газо-, водо- и теплоснабжения на централизованном уровне. И априори не может быть в разрушенном практически полностью городе. Потому что разбиты не только внешние сети, но и вся система разрушена внутри. Поэтому люди там выживают, – говорит он.

Глава ОГА отметил, что российская пропаганда пытается показать картинку о якобы “восстановлении жизни”, но в этом нет ничего общего с реальностью. По его словам, восстановить Мариуполь может только Украина.

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Фото: Мариупольская городская рада