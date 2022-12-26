Минус 300 из строя за два дня. Больницы на Луганщине переполнены оккупантами и наемниками Вагнера

Декабрь, 26 в 18:53

Возле Половинкиного Старобельского района Луганской области в результате удара со стороны украинских военных оккупанты потеряли до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

— 24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника у Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными, — сообщает Генеральный штаб.

А 25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, враг потерял до 50 военнослужащих, еще 100 получили ранения. Также уничтожены около пяти единиц военной техники разного типа.

Кроме того, враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих и наемников частных военных компаний.

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— Так, в населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ПВК Вагнер. Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого военного госпиталя, развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут, — говорится в сообщении.

К слову, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в направлении Бахмута российские агрессоры теряют тысячи солдат, однако все еще не оставляют цели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Фото: ГУР Минобороны Украины