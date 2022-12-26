Не только из-за войны: как Украина стала хедлайнером мировых СМИ

Декабрь, 26 в 20:22

В этом году Украина стала хедлайнером всех мировых СМИ. Очевидно, из-за войны, но постоянное внимание было приковано не потому, что шли бои как таковые, а благодаря героическому сопротивлению народа.

Когда президент Владимир Зеленский направлялся к трибуне Конгресса США, почти каждый конгрессмен в зале хотел пожать ему руку. Перед его речью были двухминутные овации. Эти аплодисменты в первую очередь украинскому народу, который он представляет.

Такого торжественного приема стены американского парламента не видели, вероятно, с визита Уинстона Черчилля в 1941 году, который тогда так же приехал за поддержкой США.

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Президент подчеркнул, эту войну нельзя отложить или заморозить, и все, что сейчас нужно Украине – это победа, а для нее – необходимое вооружение. В прессе уже подсчитали, что его речь прерывали аплодисментами 21 раз.

— Члены Конгресса, они знали, что их транслируют по телевидению, и они вставали каждый раз, когда звучал важный тезис. Это не было просто реверансом, это способ визуально продемонстрировать, что они согласны, и их избиратели видели, что они согласны с этим, – говорит бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

Завершая выступление, президент передал Конгрессу украинский флаг, полученный от бойцов в Бахмуте.

С 24 февраля президент Украины имел слово, кажется, чуть ли не в большинстве парламентов мира. Немало внимания привлекли его выступления в ПА НАТО, Генассамблее ООН, Европарламенте.

Но среди сотен выступлений Зеленского следует выделить речи на крупнейших международных политических событиях, как международная конференция в Лугано, международная конференция безопасности и саммит лидеров G20, где президент назвал 10 условий для установления мира.

С начала вторжения Украина не сходит со страниц мировых СМИ. Но среди потока новостей наиболее выразительными стали материалы о героизме украинского народа. Недавно журнал Time Человеком 2022 года назвал президента Зеленского и дух Украины, а издание The Economist в категории Страна года признало Украину победителем. В статье написано, что основой этого выбора стали четыре качества украинцев: героизм, мужество, изобретательность и стойкость.

Но самое главное качество, с которым Украина теперь ассоциируется у цивилизованного мира – это, безусловно, смелость. Она теперь в стране – национальный бренд.

Смелость всех украинцев – от ВСУ, ежедневно совершающих подвиги на поле боя, вытесняя врага, до простых людей, которые голыми руками шли на танки и выходили на митинги на временно оккупированных территориях – вывела Украину на позиции сильного игрока в мировой политике.

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, что провело аналогию с противостоянием фашизму во Второй мировой войне, когда США в последний раз использовали этот механизм. В то же время, ключевую роль в поставке оружия играла встреча министров обороны стран Запада в формате Рамштайн.

Право на самое эффективное оружие Украина добывала своими победами. До российского вторжения передача Украине Javelin и Stinger считалась провокацией Путина, с началом полномасштабной войны тоже говорили о Himars и гаубице M777, и сейчас в рядах ВСУ они помогают вытеснять оккупантов. Еще девять месяцев назад США категорически отрицали передачу Украине систем ПВО Patriot – теперь они едут в Украину.

Получение американских танков Abrams и немецких зенитных установок Gepard, безусловно, станет одной из первых целей Украины в начале следующего года. Отношения Украины и Германии стали главным политическим прорывом в 2022 году. Решение Бундестага передавать Украине современные системы ПВО IRIS-T является едва ли не самым большим дипломатическим достижением Украины.

Изменяется отношение к полномасштабной войне и со стороны руководства НАТО. Если еще накануне вторжения Йенс Столтенберг говорил о том, что нельзя ни в коем случае допустить эскалацию конфликта, то теперь его риторика более решительна.

— Мы действительно платим цену за российскую войну агрессии против Украины. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами, в то время как украинцы платят своей кровью. И если мы позволим Путину победить, мы все заплатим большую цену на долгие годы вперед, – говорил Столтенберг.

Кроме сильного игрока в военной отрасли Украина стала международным политическим трендом. Об этом свидетельствует невиданное количество визитов иностранных лидеров, которые начались практически спустя две недели после начала вторжения.

Первой ласточкой стали главы правительств Польши, Чехии и Словении. В начале апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Мецола, а затем – Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен. Но настоящий бум посещения Украины начался после визита Бориса Джонсона 9 апреля.

С того времени посетить Украину стало чуть ли не вопросом репутации каждого западного политика. Самым масштабным визитом стал приезд Драги, Макрона и Шольца. Президент Германии Франк Штайнмайер вообще попал в Украину со второй попытки, после того как окончательно простился со своими иллюзиями насчет России.

Кроме политиков Украина привлекла внимание многих самых известных людей мира. С начала вторжения к нам приезжали голливудские звезды Джессика Честейн, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер и Жан Клод ван Дам. Режиссер последнего фильма о Бонде 007: Не пора умирать Кэри Фукунага посетил Украину как волонтер компании World Central Kitchen. Драматург Бо Виллимон, известный как сценарист американского сериала Карточный дом, приезжал в Украину и снимал последствия жестоких зверств россиян в Киевской области.

В самую длинную ночь 2022 года на самых известных достопримечательностях мира исключали освещение, чтобы поддержать сидящих в блекауте украинцев. То, что многие страны мира пытаются быть причастными к Украине, свидетельствует о том, что она стала не только политическим трендом, но и мировым.

История украинской борьбы за свободу и мужество украинского народа не только вдохновляет другие страны, но изменяет мировой порядок. Украина доказала, что может не только поддерживать западные ценности, но и их локомотив. Украину знают по всему миру, к сожалению, благодаря войне, но мировым трендом она стала вполне заслуженно.