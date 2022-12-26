Декабрь, 26 в 17:00

На временно захваченных территориях Луганской области российские оккупанты угрожают украинцам расстрелами за сотрудничество с партизанами.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он напомнил, что, помимо Вооруженных сил Украины, “хорошее настроение” захватчикам постоянно создают украинские партизаны. Регулярно появляются сообщения о взрывах на базах и военных складах рашистов. Оккупанты не могут найти причастных к этим “хлопкам”, а потому решили запугать казнями местных жителей.

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– Россияне так боятся украинских партизан, что запугивают людей на оккупированных территориях расстрелами, чтобы те не сотрудничали со своей страной, – подчеркнул Гайдай.

По его данным, 23 декабря в городе Сватово оккупанты в течение двух часов на коленях держали семь человек с мешками на головах. Это произошло у здания “РО МВД” террористического формирования “ЛНР”.

Местным жителям рашисты сообщили, что эти семь человек якобы являются агентами Службы безопасности Украины и причастны к “партизанскому движению”.

– Затем людей показательно погрузили в автомобили и сообщили, что они будут расстреляны за измену. Весь этот спектакль разыграли на глазах жителей Сватово, чтобы их запугать. На самом же деле никого не задерживали, никого не расстреливали. “Ленеровское МГБ” играет в театр, — отметил глава ОВА.

На днях Сергей Гайдай рассказывал, что украинские военные приближаются к Сватово (Луганская область). В связи с этим российские оккупанты вывезли оттуда “администрацию” в сторону Луганска.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая