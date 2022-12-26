Декабрь, 26 в 15:08

Российские войска готовятся к массированным атакам заранее. Для этого они изучают разведывательные данные и прокладывают маршруты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам спикера, за один день невозможно спланировать массированный удар, поскольку для этого необходимо все спроектировать, проложить маршрут ракет, учесть погодные условия и расположение украинской ПВО.

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Чтобы определить расположение наших подразделений противовоздушной обороны, враг изучает разведывательные данные.

В то же время Игнат отмечает, что Воздушные силы готовы в любой момент отбивать очередную агрессию РФ.

– Готовимся к удару сразу после удара прошлого. Все Силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищает воздушное пространство, сразу после удара перезаряжают свои ракеты, другие мероприятия проводят. Все Силы обороны ожидают, готовятся, усиливаются. Поступает определенная дополнительная помощь, – добавил он.

Ранее Кирилл Буданов сообщил, что у России хватит ракет еще на 2-3 массированных удара по Украине. Российская промышленность не способна производить столько ресурсов, сколько тратят оккупанты.

Источник: телемарафон