Украинские пограничники уничтожили БМП российских оккупантов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

— Рождественский рецепт BBQ: в набитую оккупантами беху добавляем артиллерийский снаряд. Готово!

На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела беха была поражена мастерством богов войны. Второй снаряд — настоящее фаер-шоу для оккупантов, — говорится в сообщении.