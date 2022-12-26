Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Прикордонники показали знищення ворожої БМП

Евгения Грейс, редактор ленты
знищення російської БПМ

Украинские пограничники уничтожили БМП российских оккупантов. 

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

— Рождественский рецепт BBQ: в набитую оккупантами беху добавляем артиллерийский снаряд. Готово!

На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела беха была поражена мастерством богов войны. Второй снаряд — настоящее фаер-шоу для оккупантов, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Нагадаємо, Напомним, Тероборона Сумщины уничтожила российскую ДРГ.

 

Фото: Скриншот

Источник: Госпогранслужба
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка