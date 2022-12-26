Прикордонники показали знищення ворожої БМП
Украинские пограничники уничтожили БМП российских оккупантов.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
— Рождественский рецепт BBQ: в набитую оккупантами беху добавляем артиллерийский снаряд. Готово!
На Луганщине аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую БМП. Координаты обнаруженной цели пограничники передали собратьям-артиллеристам ВСУ. Уже с первого выстрела беха была поражена мастерством богов войны. Второй снаряд — настоящее фаер-шоу для оккупантов, — говорится в сообщении.
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Фото: Скриншот