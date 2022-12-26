Декабрь, 26 в 15:37

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит предложения по введению санкций против российских силовиков и представителей ІТ-сектора.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, предложения утвердила Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации санкционной политики.

В новый пакет санкций, который рассмотрит СНБО, попали более 1 300 российских силовиков из ФСБ, Службы внешней разведки, Нацгвардии РФ, судебной власти и Министерства внутренних дел. Речь идет о лицах, причастных к преступлениям против нашего государства.

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– В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против свыше 1 300 представителей силовых органов РФ, — отметила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, СНБО рассмотрит санкции против более чем 500 юридических и физических лиц из российского ІТ-сектора. В список включили:

производителей программного обеспечения, оборудования;

компании и лица, связанные с социальными сетями, платформами, через которые Кремль распространяет свою пропаганду.

Рабочая группа также рассмотрела усиление санкционного давления:

необходимость повторения партнерами санкций, введенных Украиной;

блокирование поставок РФ и Беларуси товаров и комплектующих, используемых для производства оружия, военной техники.

Как уточнили в Минэкономики, страны-союзники принимают санкции с учетом решений Украины. Например, частью девятого санкционного пакета Евросоюза, а также санкций США были ограничительные меры, которые ранее ввело наше государство.

Страны-партнеры также осуществляют проверку полученной из Киева информации о западных комплектующих в оружии, которое использует РФ, после чего принимают меры.

В течение последних четырех месяцев СНБО поддержал введение санкций против 3 134 физических и 1 374 юридических лиц.

В то же время Междуведомственная рабочая группа рекомендовала подать на рассмотрение СНБО санкции еще против свыше 8 тыс. физических и юридических лиц.

В октябре президент Владимир Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие санкции СНБО в отношении десятков россиян и компаний из РФ. В список попали двоюродный брат российского диктатора Игорь Путин, российская спортсменка Алина Кабаева и другие.

На рассмотрение СНБО также поданы предложения по санкциям против представителей власти РФ, военного руководства РФ, руководителей российских банков.