Декабрь, 26 в 9:54

Оккупанты используют школы для промывки мозгов украинских детей. В скором времени россияне планируют открыть центры подготовки “учителей” истории и русского языка.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Первый центр подготовки пропагандистов хотят открыть в Бердянске, где по плану врага до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.

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— Приоритет избранных специалистов четко демонстрирует на что ставит акцент российская школа, а именно — на изучение языка и “правильной” истории, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на временно оккупированных территориях у захватчиков наблюдается дефицит педагогов.

— Большинство украинцев отказались работать на врага, поэтому россияне завезли своих учителей, которые занимаются русификацией детей. Однако и эту проблему не решили. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат. Оставаться они не хотят, поскольку не уверены в дальнейшей принадлежности региона к РФ, – добавляют в Центре.

Источник: Центр нацсопротивления