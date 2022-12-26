Специалист по международным отношениям: в МИД отреагировали на упреки из-за назначения Илащук послом в Болгарии

Декабрь, 26 в 20:37

Назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

— Что касается назначения на должность посла Олеси Илащук, то по имеющейся в МИДе информации, она получила диплом с отличием по специальности Страноведение кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком, — говорится в комментарии ведомства.

В МИД также заявили, что правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких предостережений относительно ее работы в Болгарии.

Сейчас смотрят

— В Украине за последние два года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только по ним, а не по интерпретациям и оскорблениям и следует судить о работе посла за границей, — подчеркнули в МИД.

Напомним, что ранее в СМИ распространилась информация, что президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии Илащук, которая “не имеет опыта работы в этой сфере и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям”.