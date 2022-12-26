Декабрь, 26 в 15:57

Украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили уже около 70 дронов из новой партии, которую Иран передал России.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Как известно, в Россию поступила вторая партия дронов. Первая насчитывала почти 400 беспилотников. Сейчас мы имеем из новой партии четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе. Около 70 БПЛА уничтожены противовоздушной обороной, – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что у агрессора еще есть беспилотники, поэтому стоит готовиться к будущим атакам с их применением, особенно это касается объектов критической инфраструктуры.

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Кроме того, спикер заявил о необходимости продолжать давление на Иран, если он не перестанет поставлять России беспилотники и другое вооружение.

Ранее Игнат сообщал, что днем Россия для ударов чаще использует ракеты, а дроны преимущественно запускает в темное время суток. Это связано с тем, что беспилотники выгоднее применять ночью, поскольку они радиолокационно видны, но визуально к ним привязки нет. Поэтому сбить их стрелковыми средствами – пулеметами и зенитными пушками – фактически невозможно.

Источник: телемарафон