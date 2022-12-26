Силы ПВО сбили около 70 дронов из второй партии, которую РФ получила от Ирана
Украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили уже около 70 дронов из новой партии, которую Иран передал России.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– Как известно, в Россию поступила вторая партия дронов. Первая насчитывала почти 400 беспилотников. Сейчас мы имеем из новой партии четыре волны атак на прошлой и позапрошлой неделе. Около 70 БПЛА уничтожены противовоздушной обороной, – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что у агрессора еще есть беспилотники, поэтому стоит готовиться к будущим атакам с их применением, особенно это касается объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, спикер заявил о необходимости продолжать давление на Иран, если он не перестанет поставлять России беспилотники и другое вооружение.
Ранее Игнат сообщал, что днем Россия для ударов чаще использует ракеты, а дроны преимущественно запускает в темное время суток. Это связано с тем, что беспилотники выгоднее применять ночью, поскольку они радиолокационно видны, но визуально к ним привязки нет. Поэтому сбить их стрелковыми средствами – пулеметами и зенитными пушками – фактически невозможно.
Источник: телемарафон