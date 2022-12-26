Декабрь, 26 в 15:28

Динамика боев на Востоке Украины очень высокая, линия фронта движется активно. Однако без больших побед людям из отдаленных от непосредственного столкновения регионов кажется, будто фронт замер.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

— То, что мы ее в Киеве или в других городах не видим, не означает, что фронт замер. Там идет чрезвычайное напряжение. В Бахмуте бои идут за каждый дом, за каждую улицу. Интенсивность боев там настолько высока, что мы просто не успеваем менять карты и делать пометки, где кто находится, потому что за день позиции могут переходить 2-3 раза из рук в руки, — сказал он.

Полковник отметил, что возле Сватово на Луганском направлении оккупанты пытаются отбросить украинских защитников хотя бы на админграницу области, но ВСУ пытаются прорваться.

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— В один и тот же день противник нас отжимает от позиций, а на другом участке мы прорываемся. Не прекращаются обстрелы наших территорий в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. На Юге продолжаются обстрелы, враг пытается создать линии обороны, мы пытаемся усовершенствовать наши тактические позиции. Поэтому с военной точки зрения я не могу согласиться с тем, что фронт замер. С политической или со зрительской точки зрения — да, мы не наблюдаем каких-то значительных продвижений, освобождения территорий, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что у россиян есть возможность захватить Бахмут, но это зависит от человеческого фактора — россияне могут как и остановиться, поняв бессмысленность этой задачи, так и отчаянно рваться вперед.

Полковник добавил, что сейчас преимущественным является южное направление, в частности Мелитополь.

— Если мы выходим на Мелитополь, мы решаем две задачи. Первая — мы рассекаем сухопутный коридор в Крым. Вторая — мы превращаем Крым в остров, и вся его стратегическая ценность для оккупантов теряется с выходом на Мелитополь, — сказал Грабский.

По его словам, украинские Силы обороны могут это сделать.