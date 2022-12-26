Декабрь, 26 в 19:31

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку россиян.

Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

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По состоянию на 19:21 в Харьковской области был отбой воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.