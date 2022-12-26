В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы — что известно
Фото: Depositphotos
В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил атаку россиян.
Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
Сейчас смотрят
По состоянию на 19:21 в Харьковской области был отбой воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.