В Херсоне второй раз за день раздаются взрывы
Требует проверки
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В Херсоне второй раз за день слышны звуки взрывов.
Об этом пишут в СМИ. Официальной информации пока нет.
— В Херсоне слышны взрывы, — сообщают корреспонденты Суспільного.
О пострадавших или разрушениях информации нет.
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Напомним, что ранее сообщалось, что в Херсоне с самого утра 26 декабря были слышны звуки взрывов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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