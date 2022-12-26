Декабрь, 26 в 21:45

В Херсоне второй раз за день слышны звуки взрывов.

Об этом пишут в СМИ. Официальной информации пока нет.

— В Херсоне слышны взрывы, — сообщают корреспонденты Суспільного.

О пострадавших или разрушениях информации нет.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Херсоне с самого утра 26 декабря были слышны звуки взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.