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Факты / Україна

В Херсоне второй раз за день раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

В Херсоне второй раз за день слышны звуки взрывов.

Об этом пишут в СМИ. Официальной информации пока нет.

— В Херсоне слышны взрывы, — сообщают корреспонденты Суспільного.

О пострадавших или разрушениях информации нет.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Херсоне с самого утра 26 декабря были слышны звуки взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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