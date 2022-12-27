Отправляют на блокпосты и сопровождать технику: в Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию
Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные фактически приступили к скрытой мобилизации.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
– Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали “центром” области, фактически происходит скрытая мобилизация, – заявил Хлань.
Он отметил, что среди коллаборантов набрали желающих служить в так называемой полиции, пообещав хорошие зарплаты и условия охраны города. Однако мобилизованные люди отправляются дежурить на блокпостах и сопровождать колонны российской техники.
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Фото: ГУР