Отправляют на блокпосты и сопровождать технику: в Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию

Декабрь, 26 в 22:00

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские военные фактически приступили к скрытой мобилизации.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

– Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали “центром” области, фактически происходит скрытая мобилизация, – заявил Хлань.

Он отметил, что среди коллаборантов набрали желающих служить в так называемой полиции, пообещав хорошие зарплаты и условия охраны города. Однако мобилизованные люди отправляются дежурить на блокпостах и сопровождать колонны российской техники.

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— Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли украинские военные, и “полицейских” вместе с ней, — говорит депутат областного совета.

Фото: ГУР