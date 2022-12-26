Декабрь, 26 в 14:19

По состоянию на 26 декабря в Украине 191 тыс. безработных. Это самая низкая цифра в истории регистрации официальной безработицы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что месяц назад, 24 ноября, было 223 тыс. безработных, то есть падение за месяц составило более 30 тыс. человек.

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В то же время депутат отмечает — это не означает, что в Украине все резко стало хорошо с наличием работы.

В частности, на изменение статистики повлияли следующие факторы:

выплата по безработице сейчас производится только 90 дней;

баланс выезда за границу с октября снова отрицательный. Больше людей уезжает;

мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы с военкомата. Поэтому сейчас 77% зарегистрированных безработных – это женщины.

Ранее заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину работу потеряли по меньшей мере 5 млн человек.

Источник: Ярослав Железняк