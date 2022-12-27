Декабрь, 26 в 23:19

Из-за военной агрессии России в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Почему повестки продолжают вручать на улицах, какие категории не есть военнообязанными и какая ответственность предусмотрена для уклоняющихся от службы — читайте в материале Фактов ICTV.

Кто освобождается от мобилизации?

В частности, освобождены от мобилизации следующие категории военнообязанных граждан:

лица с инвалидностью или лица, которые согласно заключению военно-врачебной комиссии признаны временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на попечительстве которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые заботятся о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на попечительстве которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

при наличии жены (супруги) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

— Если вы принадлежите к лицам, не подлежащим мобилизации, но повестка все равно пришла, нужно явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие ваш статус, — отмечают в Минреинтеграции.

Неявка в ТЦК: какая ответственность предусмотрена

Во время всеобщей мобилизации призыв на военную службу происходит путем вручения повесток. После ее получения военнообязанные мужчины должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Если человек не пришел в ТЦК, то он может получить наказание:

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штраф (размер варьируется от 1700 до 3400 грн). Под наказание подпадают призывники, приглашенные впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок. Уголовное наказание назначается призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Существуют ли уважительные причины для неявки

Юрист Ростислав Кравец рассказал ZN.UA, что есть некоторые уважительные причины при общей мобилизации, когда призывник может не явиться в ТЦК после получения повестки в указанный срок. К ним относятся:

стихийное бедствие;

смерть родного человека;

болезнь;

другое важное обстоятельство, из-за которого призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

Военнообязанные ВПЛ: нужно ли становиться на учет

На военный учет должны становится все (кроме тех, кто освобождается от мобилизации) в возрасте от 18 до 60 лет.

— Если вы покинули свой дом и военнообязанны, то должны стать на военный учет по новому месту фактического проживания. Сделать это нужно в течении 7 дней после приезда. Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку, — сообщает Минреинтеграции.

Почему повестки продолжают вручать на улицах

Военнослужащие продолжают вручать повестки украинцам на улицах, потому что поездки по домашним адресам военнообязанных малоэффективны.

Об этом сообщил начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает 24 канал.

— Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах, — подчеркнул представитель Сухопутных войск ВС Украины.

Он заявил, что в случаях, когда сотрудники военкоматов приезжают к украинцам по домашним адресам, двери нередко никто не открывает.

– Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей, – добавил Горбач.

Заметим, что раздача повесток в общественных местах не нарушает законодательство.