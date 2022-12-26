Уничтожены еще 550 оккупантов — потери РФ в войне против Украины на 26 декабря
Фото: Генштаб ВСУ
Безвозвратные потери России в войне в Украине достигли около 102 600, из которых за последние сутки ВСУ ликвидировали 550 военных.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 26 декабря наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Среди уничтоженной боевой техники врага – пять танков, семь бронированных машин, пять артсистем и т. п.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 26 декабря:
- личный состав – около 102 600 (+550) человек ликвидировано;
- танки ‒ 3 016 (+5);
- боевые бронированные машины – 6 017 (+7);
- артиллерийские системы – 1 996 (+5);
- РСЗО – 418;
- средства ПВО – 212;
- самолеты – 283;
- вертолеты – 267;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1);
- крылатые ракеты – 653;
- корабли/катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 647 (+12);
- специальная техника – 178.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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