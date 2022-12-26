Декабрь, 26 в 9:12

Безвозвратные потери России в войне в Украине достигли около 102 600, из которых за последние сутки ВСУ ликвидировали 550 военных.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 26 декабря наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Среди уничтоженной боевой техники врага – пять танков, семь бронированных машин, пять артсистем и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 26 декабря:

личный состав – около 102 600 (+550) человек ликвидировано;

танки ‒ 3 016 (+5);

боевые бронированные машины – 6 017 (+7);

артиллерийские системы – 1 996 (+5);

РСЗО – 418;

средства ПВО – 212;

самолеты – 283;

вертолеты – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1);

крылатые ракеты – 653;

корабли/катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4 647 (+12);

специальная техника – 178.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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