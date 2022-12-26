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Факты / Україна

Уничтожены еще 550 оккупантов — потери РФ в войне против Украины на 26 декабря

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Безвозвратные потери России в войне в Украине достигли около 102 600, из которых за последние сутки ВСУ ликвидировали 550 военных.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 26 декабря наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Среди уничтоженной боевой техники врага – пять танков, семь бронированных машин, пять артсистем и т. п.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 26 декабря:

  • личный состав – около 102 600 (+550) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 3 016 (+5);
  • боевые бронированные машины – 6 017 (+7);
  • артиллерийские системы – 1 996 (+5);
  • РСЗО – 418;
  • средства ПВО – 212;
  • самолеты – 283;
  • вертолеты – 267;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 707 (+1);
  • крылатые ракеты – 653;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 647 (+12);
  • специальная техника – 178.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 306-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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