Декабрь, 27 в 13:17

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 года составит 32%.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

– По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля – не более 32%, – сказала она.

Свириденко также добавила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

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По ее словам, рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета.

– Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Остальные 50% – помощь международных партнеров, — добавила министр.

Отмечено, что после полномасштабного вторжения России прогнозировалось, что ВВП упадет на 50%.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.

Фото: Министерство экономики