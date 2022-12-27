Более оптимистично, чем ожидалось. Минэкономики оценило падение ВВП Украины в 2022 году
Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 года составит 32%.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
– По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля – не более 32%, – сказала она.
Свириденко также добавила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.
По ее словам, рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета.
– Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Остальные 50% – помощь международных партнеров, — добавила министр.
Отмечено, что после полномасштабного вторжения России прогнозировалось, что ВВП упадет на 50%.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.
Фото: Министерство экономики