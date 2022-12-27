Декабрь, 27 в 14:37

Российские оккупационные войска обстреляли Донецкую область в результате чего были ранены мирные жители.

Как сообщает Нацполиция, захватчики 26 декабря нанесли семь ударов по жилому сектору.

Они попали по городам Авдеевка, Бахмут, поселку Великая Новоселка, селам Карловка, Ивановка, Островское. Повреждены семь гражданских объектов — дома граждан и магазин мобильной техники.

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В результате артиллерийского удара в Бахмуте разрушениям подвергся многоквартирный дом и помещение магазина. В селе Ивановское в результате атаки мирный житель ранен.

Полиция и СБУ открыла уголовные производства по факту о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Также российские войска в течение ночи били по территории области.

По данным председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко, под огнем оккупантов оказалось Островское Кураховской громады — там повреждены учреждение культуры, магазин и пять частных домов.

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть раненые и разрушения / 6 фотографий

Утром захватчики обстреляли Авдеевку из Градов — без жертв, объемы разрушений устанавливаются.

В Ивановском Бахмутской громады один человек получил ранения в результате обстрелов.

Фото: Павел Кириленко

Источник: Павел Кириленко