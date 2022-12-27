Декабрь, 27 в 12:59

Российские оккупанты пытаются добиться хотя бы каких-то побед на фронте, поэтому сосредотачивают свои силы на взятии Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Бахмут остается основным направлением ударов русского врага. Там оккупанты сосредоточили весь огонь артиллерии, залповых систем, танков. Россияне всеми силами пытаются прорвать нашу оборону, однако несут потери.

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— Только за эти сутки было 175 обстрелов, более 20 боестолкновений. Враг потерял там 77 человек убитыми и 125 ранеными, – рассказал Череватый.

Оккупанты несколько изменили тактику боев у Бахмута. Они уже не воюют в составе батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы по 10-15 человек и стараются максимально подойти к нашим Силам обороны.

Однако такие продвижения врага ВСУ сначала останавливают артиллерийским огнем, а потом уже крупнокалиберными пулеметами.

По словам Сергея Череватого, город Бахмут стал для российской армии символом их беспомощности, ведь за более шести месяцев атак они не могут его взять.

– За шесть месяцев они не могут взять районный центр. А перед этим декларируют, что возьмут всю Украину, то ли пол Украины, то ли Киев за три дня… Все это вызывает раздражение военно-политического руководства страны… Они стягивают туда все что только могут, и пытаются достичь хотя бы какого-нибудь промежуточного результата, — подчеркнул Череватый.

Время от времени оккупанты пытаются идти в контрнаступление на Луганском направлении и ведут бои у Авдеевки. Именно Авдеевка последует после Бахмута по интенсивности боев.

Что касается Кременной, то там продолжаются тяжелые бои, но инициатива у Вооруженных сил Украины.