Декабрь, 27 в 8:44

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал передать Украине танки, самолеты и дальнобойную артиллерию. Это позволит освободить захваченные Россией территории.

Об этом он сказал в эфире канала Freedom.

– По логике, если очистить Украину от России, как мы понимаем, освободить все земли, все украденные территории, оккупированные, аннексированные – это было бы окончанием войны. Все это, конечно, очень хорошо понимают. И путь к этому – военная помощь, все решается на поле боя, – подчеркнул он.

По словам политика, девять пакетов санкций против РФ указывают, что потенциал западного давления на страну-агрессора не исчерпан. То же можно сказать и о вооружении.

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— Все время какие-то ограничения, чтобы наступательного оружия не было, о диаметре действия дальнобойной артиллерии. Поэтому здесь можно о многом рассуждать. Мы одни из тех, кто говорит, что нужно поставлять в Украину и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию, поскольку речь идет о том, что надо освободить всю территорию Украины”, — подчеркнул Линкявичюс.

Экс-министр также отметил, что в самой Литве следует увеличивать оборот военной промышленности. Усиление своей обороны страна планирует в контексте НАТО.

29 ноября глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис во время встречи глав МИД НАТО в Бухаресте призвал Альянс принять политическое решение и отправить в Украину современные боевые танки, чтобы дать ВСУ военное преимущество против российских войск зимой.