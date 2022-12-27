Декабрь, 27 в 12:56

Правоохранители разоблачили предательницу, которая вербовала агентов РФ в Украине.

Ей заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, жительница оккупированного Донецка в конце февраля 2022 года женщина, которая в то время находилась в Донецке и уже работала на россиян, привлекла к незаконной деятельности против Украины харьковчанина.

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Она связалась с ним через запрещенную в Украине соцсеть, и сказала передавать ей информацию о местах дислокации украинских военных в Харькове.

Местный житель согласился и передавал женщине координаты объектов, по которым оккупанты обстреливали город. Именно он предоставил соратнице врага информацию о Харьковской облгосадминистрации, разрушенной еще в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас агент уехала жить в Москве и находится в агентурном аппарате органов разведки спецслужб РФ.

Письменное уведомление о подозрении было вручено ее сыну, который остался на территории Украины и не разделяет ее пророссийских взглядов.

Женщина объявлена в розыск.

А харьковчанина, который работал на врага, ждет суд.

Досудебное расследование проводят следователи Нацполиции в Харьковской области.