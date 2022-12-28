Деокупация Кременной может стать ключом к освобождению промышленных центров Донбасса — NYT

Декабрь, 28 в 11:53

Вокруг Кременной Луганской области идут ожесточенные бои, так как освобождение этого населеного пункта может стать воротами для деоккупации других промышленных центров на востоке страны.

— Кременная является воротами к двум гораздо более крупным городам поблизости — Северодонецку и Лисичанску. Это важные промышленные центры Донбасса, которые перешли к России после изнурительной и дорогостоящей летней кампании, — говорится в сообщении The New York Times.

Отмечается, что возвращение города и других близлежащих городов расширит позиции украинских военных в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Напомним, что ранее глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что возле Кременной Луганской области идут тяжелые бои, противник стягивает туда огромное количество резервов и техники.