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Факты / Україна

Деокупация Кременной может стать ключом к освобождению промышленных центров Донбасса — NYT

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вокруг Кременной Луганской области идут ожесточенные бои, так как освобождение этого населеного пункта может стать воротами для деоккупации других промышленных центров на востоке страны.

— Кременная является воротами к двум гораздо более крупным городам поблизости — Северодонецку и Лисичанску. Это важные промышленные центры Донбасса, которые перешли к России после изнурительной и дорогостоящей летней кампании, — говорится в сообщении The New York Times.

Отмечается, что возвращение города и других близлежащих городов расширит позиции украинских военных в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

Напомним, что ранее глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что возле Кременной Луганской области идут тяжелые бои, противник стягивает туда огромное количество резервов и техники.

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