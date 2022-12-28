Декабрь, 28 в 19:58

В освобожденных районах Харьковской области задержаны еще двое приспешников российских агрессоров. Они помогали перебрасывать в Украину военные эшелоны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники – бывшие работники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков.

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– После захвата части региона они присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного назначили руководителем, а другого его заместителем производственного подразделения, созданного агрессором Купянской колейной машинной станции, – говорится в сообщении.

На новых “должностях” коллаборанты помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Харьковщина: задержаны коллаборанты, которые помогали перекидывать военные эшелоны РФ в Украину / 2 фотографии

Коллаборанты, прежде всего, способствовали переправке военной техники по железной дороге.

Также они помогали в доставке вооружения и боеприпасов из России в Харьковскую область.

– После освобождения региона злоумышленники пытались “залечь на дно” и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, – говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.