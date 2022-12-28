Декабрь, 28 в 7:29

Аналитики Института изучения войны ISW считают, что Россия пытается создать условия, при которых западные чиновники будут склонять Украину к невыгодным компромиссам в отношениях с Кремлем.

— Кремль изображает Украину как “западную пешку”, не обладающую реальным суверенитетом, чтобы отстранить украинских чиновников от будущих прямых переговоров и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных чиновников.

РФ регулярно отмечает свои претензии к Западу по поводу войны в Украине вместо претензий к самой Украине, чтобы использовать желание Запада к переговорам и создать динамику, в которой западные чиновники будут испытывать потребность идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров.

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Россия будет и дальше изображать украинских чиновников как ненужных затягивателей войны, повторяя при этом свои военные цели, чтобы повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину пойти на переговоры на более выгодных для РФ условиях, — говорится в сообщении ISW.